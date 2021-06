Roland Garros, Tsitsipas supera in 5 set Zverev e vola in finale

Quasi quattro ore ci son volute. Ma dopotutto ne sarà valsa la pena. L'anno scorso fu Novak Djokovic a negargli la finale, ma stavolta è andata bene. Tsitsipas ha battuto Zverev in 5 set, in un tour de force che a un certo punto ha provato fisicamente persino noi spettatori. Ma che spettacolo, vien da dire.

Il greco fugge subito, sa bene che Sascha è uno tosto sul lungo. Ma il 2 a 0 non basta a scoraggiare l'amburghese, che con doppio 6-4 tra terzo e quarto set rimette tutto in pari, preannunciando fuochi e fiamme per il quinto set. Che però gli sfugge subito di mano; il break del tredicesimo Dio d'Olimpo arriva al quarto gioco della ripresa, e da li è difeso a spada tratta - di Damocle ovviamente - fino al nono, quando chiude 6-3. Non basta la stoicità dell'avversario, che spegne 4 match point poco prima, non basta nemmeno l'ostinatezza: il greco è osso duro per il tedesco, e con questo sono 6 a 2 nei faccia faccia. Ora un po' di sana attesa e di strameritato riposo: lo attende un bel televisore e un comodo lettino per studiare il suo prossimo avversario, uno tra il Joker Djoko e Rafa Nadal.