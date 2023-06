Roland Garros, trionfa Swiatek per la terza volta. Muchova battuta in tre set

Iga Swiatek è la nuova regina del Roland Garros, dopo aver battuto Karolina Muchova in tre set con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4.

A soli 22 anni, la polacca vince così per la terza volta lo slam parigino, dopo i successi del 2020 e del 2022, e raggiunge Serena Williams come tennista più giovane di sempre a conquistare quattro successi negli slam.

Djokovic batte Alcaraz in 4 set e vola in finale al Roland Garros. Lo spagnolo frenato dai crampi

Il copione è chiaro fin dal primo set, quando Swiatek, numero uno del mondo, approfitta dell'emozione dell'avversaria, numero 43, e riesce a piazzare il break al secondo game. La ceca, alla prima finale in uno slam della carriera, non riesce a scuotersi e così cede ancora il servizio perdendo il primo set 6-2.

L'inizio del secondo sembra confermare un epilogo già scritto: Swiatek vola subito sul 3-0, ma subisce la reazione di Muchova che piazza il controbreak e rimonta fino a vincere il parziale 7-5, diventando così la prima a riuscire a strappare un set alla polacca nel torneo.

Swiatek survives to lift the trophy for a third time in Paris.



Match report 👇#RolandGarros

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2023