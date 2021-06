Roland Garros, Sinner e Musetti volano agli ottavi di finale. Cecchinato eliminato nel derby italiano

Grande prestazione per Jannik Sinner, che ha bisogno di tre set e 2 ore e 24 per sbarazzarsi senza troppi intoppi dello svedese Mikael Ymer. L'altoatesino vince comodamente il primo e il terzo set, e mostra qualche goccia di fatica quando nel secondo è costretto a recuperare un break di svantaggio sul 3-5 per l'avversario. Da quel momento in poi il parziale fino a fine partita sarà di 10 giochi a 3, e grazie a questa vittoria raggiunge gli ottavi di finale, dove ci potrebbe essere lo spettro del Re del Roland Garros a poterlo aspettare, Rafael Nadal, che però prima deve battere il britannico Cameron Norrie.

Back - 2️⃣ - back@janniksin is into the 4R of #RolandGarros for the second consecutive year, overcoming a tough test from Ymer 6-1, 7-5, 6-3. pic.twitter.com/AWayzzgaEc — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2021

È Lorenzo Musetti il secondo italiano - il primo in ordine cronologico - a volare agli ottavi di finale dell'Open di Francia, e a pagarne le spese è l'altro italiano Marco Cecchinato, che cede il passo nel derby "italianicida". Una partita equilibratissima quella condotta dai due, con il palermitano che si aggiudica il primo set, per poi farseli ribaltare nel secondo e nel terzo. Il carrarese però molla la preso nel quarto set, lasciando il break all'avversario nel quarto gioco e non riuscendolo più a recuperare, e si vola così al quinto dove Cecchinato va sotto subito 5-1 per poi recuperare un break. A nulla servono i 4 match point annullati, con Musetti che chiuderà la sfida col punteggio finale di 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3. Agli ottavi di finale per lui ci sarà Novak Djokovic, che ha battuto agevolmente in tre set Ricardas Berankis.