Ultimo aggiornamento: 20:48

Una vita spesa tra i, prima dell'exploitsotto gli occhi del mondo, a 29 anni, E' la favola di, il tennista napoletano che ha incantatodopo la sua maratona vincente di oltre 6 ore contro il francese, che in classifica mondiale lo precede di oltre 80 posizioni, 71 contro 157. Per l'italiano questo è l'anno della maturazione definitiva (non sarebbe un unicum,è esploso anche più tardi). A Parigi, passato dalle qualificazioni, è entrato per la seconda volta nell'anno e in carriera in un. La prima volta era stata gennaio, quando aveva messo piede nel main draw degli, prima di perdere daal primo turno. Questa volta è andata diversamente e si festeggia la vittoria. Giustino è il primo napoletano dai tempi dia fare magie sulla terra rossa francese: l'ultima apparizione del Davisman azzurro è datata 1995, esattamente 25 anni fa.Cresciuto tennisticamente a Napoli, Giustino inizia a giocare iappena quindicenne, nel 2006. Nel circuito minore ha portato a casa sette titoli in singolare e uno in doppio. Dal 2012 comincia a lasciare il segno anche nei, nel 2016 gioca la prima finale a, in Romania, perdendo dall'olandese. Il primo successo arriva nel 2019, il suo anno migliore: il 9 giugno adbatte in finale, fresco avversario di Matteo Berrettini agli ultimi Internazionali , con il punteggio di 6-4 6-4 e alza al cielo il primo trofeo Challenger. Nel 2019 e grazie a questo risultato fa anche il suo, numero 127, ma sul più bello arriva un infortunio al braccio che lo ferma. Prima del suo fin qui più che positivo 2020.