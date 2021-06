Roland Garros, Djokovic batte in rimonta Tsitsipas 3-2 a Parigi e vince il 19° torneo degli Slam

Novak Djokovic vince anche la finale del Roland Garros a Parigi e si porta a 19 successi nei tornei del Grande Slam. Stefanos Tsitsipas ha comunque venduto cara la pelle costringendo l'asso serbo al quinto set: 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Una maratona di oltre quattro ore di gioco durante la quale il campione ha perso i primi due set. Per il serbo è il secondo Roland Garros vinto in carriera.

A separare il serbo numero 1 al mondo dal sogno è stato per tutto il pomeriggio il ventiduenne greco contro il quale Djokovic ha ora un record di 6-2 con le vittorie degli ultimi 3 incontri, tutti sulla terra battuta. L'esito non era tuttavia scontato.

Contro Tsitsipas infatti, anche nelle semifinali dello scorso autunno al Roland Garros, Djokovic era stato portato al quinto set. Il greco era al suo esordio in una finale del Grande Slam.

Quest'anno c'era un solo precedente fra i due, ai quarti di finale di Roma, con vittoria di Djokovic 4-6, 7-5, 7-5. Due le finali Atp che li hanno visti incontrarsi, Dubai 2020 e Madrid 2019, entrambe vinte al serbo. Tsitsipas, numero 5 del mondo, nell'altra semifinale ha battuto in cinque set il tedesco Alexander Zverev, numero 6 Atp, con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3 in 3 ore e 37' di gioco. I tifosi hanno dimostrato di apprezzare le sue doti di combattività, ma anche la calma con cui ha affrontato il torneo parigino.

La vittoria in semifinale ha posto fine a una striscia di tre sconfitte consecutive del greco nelle semifinali del Grande Slam. È già il tennista più giovane a raggiungere una finale del Grande Slam, dopo Andy Murray agli Australian Open del 2010, ed è il primo greco nella storia ad arrivarci. Djokovic è arrivato in finale sulle ali della grande prestazione contro Nadal, battuto in quattro set dopo una striscia di 35 vittorie consecutive a Parigi.

Per la prima volta il grande spagnolo è stato sconfitto da un avversario due volte al Roland Garros: Nole lo aveva paragonato all'Everest da scalare, e in quattro ore e 11 minuti ce l'ha fatta. Un match che ha conquistato gli spettatori parigini, e che ha indotto l'Eliseo a concedere una deroga al coprifuoco, per consentire al pubblico che assisteva alla spettacolare semifinale di rimanere sugli spalti fino alla fine. L'esperienza è dalla parte di Novak Djokovic che ha trovato in finale un avversario giovane e motivato.

Il torneo parigino ha inoltre assegnato il titolo femminile che è andato alla ceca Barbora Krejcikova, vincitrice sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova per 6-1 2-6 6-4.