Federer si ritira, Serena Williams lo saluta così: «Roger, benvenuto nel club dei pensionati»

Ha scelto un modo sicuramente originale Serena Williams per salutare sui suoi profili social Roger Federer che giovedì 15 settembre ha annunciato il suo ritiro dal tennis giocato. La tennista statunitense, vincitrice di 23 titoli Slam in singolare, ha condiviso una foto sua e del campione svizz3ro accompagnandola con questo commento.

Federer, parla Adriano Panatta: «Unico, con lui si ritira il tennis»

Federer nel club dei pensionati

«Benvenuto nel club dei pensionati». Serena Williams - che appena un paio di settimane fa ha concluso la sua carriera agonistica - sui suoi profili social ha reso omaggio così a Roger Federer che ieri ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni. «Volevo trovare il modo perfetto per dirlo dato che tu sei stato così elegante nel farlo, così come la tua carriera. Ti ho sempre rispettato e ammirato - ha scritto la Williams sul suo profilo Instagram - I nostri percorsi sono stati sempre così simili, tanto uguali. Hai ispirato milioni di persone - me compresa - e non ti dimenticheremo mai. Ti applaudo e aspetto con ansia tutto quello che farai in futuro. Benvenuto al club dei pensionati. E grazie per essere te stesso».