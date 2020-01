Discesa di Altenmarkt, Nicol Delago è seconda. Vince Suter, Goggia quarta

Ancora un podio per le ragazze dello sci azzurro in coppa del mondo. Lo conquista Nicol Delago, seconda nella discesa libera di Altenmarkt, vinta dalla svizzera Corinne Suter in 1.18.79.. L'azzurra, al terzo podio in carriera, ha chiuso in 1.19.08 davanti all'altra elvetica Michel Gisin in 1.19.77. Si ferma ai piedi del podio Sofia Goggia, quarta in 1.19.80, e davanti all'altra italiana Francesca Marsaglia, quinta in 1.20.00. Complessivamente ottima, dunque, la prova della squadra italiana che manda a punti anche Federica Brignone, sedicesima, ed Elena Curtoni, diciannovesima.

La discesa della consacrazione, dunque. Dopo il primo podio stagionale nel superG dello scorso dicembre a Lake Louise, Nicol Delago ribadisce di essere tra le migliori atlete del circuito nella discesa di Altenmarkt dove è riuscita a centrare un prestigioso secondo posto dietro solo ad una insuperabile Corinne Suter. La gardanese, staccata di 29 centesimi, ha siglato un tempo straordinario soprattutto se consideriamo che è scesa in pista tra le primissime dopo una lunga pausa causata dalla nebbia, la quale ha costretto anche gli organizzatori ad abbassare la partenza. Nicol, al terzo podio in carriera, è stata bravissima nel contenere il distacco nella parte iniziale prima di dare tutto nella frazione finale del tracciato.

Ultimo aggiornamento: 14:56

