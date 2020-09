Us Open, Thiem travolge De Minaur e va in semifinale. La Azarenka non si ferma più

Sarà fra Dominic Thiem e Daniil Medvedev la seconda semifinale maschile degli Us Open. L'austriaco nella notte italiana ha superato nettamente l'australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-1 6-2 6-4. Dall'altra parte del tabellone si sfidano lo spagnolo Carreno Busta e il tedesco Alexander Zverev.



Nel torneo femminile, invece, l'ultima semifinalista è Vika Azarenka, all'undicesima vittoria di fila, contando anche il successo al torneo di Cincinnati, giocato sempre a New York. La bielorussa, in una condizione strepitosa, ha letteralmente spazzato via in un'ora di gioco la belga Elise Mertens con il punteggio di 6-1 6-0. La Azarenka adesso si troverà di fronte la padrona di casa Serena Williams che ha fermato la corsa dell'altra mamma Tsvetana Pironkova in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Dall'altra parte del tabellone, per un posto in finale si sfideranno Jennifer Brady e Naomi Osaka. Ultimo aggiornamento: 12:49