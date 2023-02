L'Istituto Negrelli-Forcellini di Feltre vince la terza tappa della «Volksbank Reyer School Cup» e vola alla seconda fase Reyer Madness. Appuntamento nel bellunese per la manifestazione targata Umana Reyer rivolta agli studenti di 48 istituti superiori del Veneto che, ieri mattina, ha animato per la prima volta nella storia della competizione il PalaFalcade, stesso palasport dove da alcune stagioni salgono per il ritiro estivo le due prime squadre orogranata. A sfidarsi nella tappa «Cosmo Gruppo Falcade», primo della Conference Granata, l'Istituto Calvi di Belluno e il Liceo Leonardo Da Vinci di Belluno, il Liceo Dal Piaz e l'Istituto Negrelli-Forcellini di Feltre. A spuntarla è stato proprio il Negrelli-Forcellini, al debutto nella Reyer School Cup, mentre i concittadini del Dal Piaz hanno conquistato il secondo posto che li proietta al turno preliminare di playoff. Ad inaugurare la tappa è proprio lo scontro diretto fra le due squadre che voleranno alla seconda fase: a spuntarla 43-27 (primo tempo 23-9) è il Negrelli-Forcellini trascinato dal trio Patriarca-Casagrande-Corso.

Nella seconda gara il Da Vinci supera 34-12 il Calvi (14-7 dopo 10') con 19 punti di Piazza. Seconda partita e il Negrelli si ripete 40-14 (17-11) sul Calvi mentre il Dal Piaz mette in classifica i primi due punti piegando 26-18 il Da Vinci rovesciando lo svantaggio 12-11 della prima metà di gara. Ultima tornata di gare e il Negrelli-Forcellini cala il tris aggiudicandosi la tappa col 26-16 (11-9) sul Da Vinci mentre il Dal Piaz supera in volata 37-31 il Calvi (16-8 nei primi 10') conquistando il pass playoff come seconda classificata.

Il «Volksbank Three Point contest» se l'è aggiudicato Leonardo Patriarca del Negrelli-Forcellini che va direttamente alla finalissima del 15 aprile in occasione della Final Four al Taliercio. Il miglior marcatore è risultato Matteo Piazza del Da Vinci con 38 punti, sostenuto dai propri compagni-tifosi che si sono aggiudicati il premio come miglior tifoseria di tappa. Il premio per la miglior comunicazione va invece al Negrelli-Forcellini. Classifica tappa «Cosmo Gruppo Falcade»: Negrelli-Forcellini 6; Dal Piaz 4; Da Vinci 2; Calvi 0. Prossimo appuntamento martedì 7 febbraio a Mestre per la tappa «In's Mercato» con Bruno-Franchetti, Pacinotti, Luzzati e Lazzari.