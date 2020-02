Coppa Italia, Reyer Venezia in finale contro Brindisi per la storia

PESARO - Inizio alle 18 per quella tra Brindisi e Venezia che è un'altra finale inedita per la terza edizione consecutiva, che permetterà, alla vincitrice, di aggiungere in bacheca la prima Coppa Italia della storia. Due anni fa fu il turno di Torino, l'anno scorso quello di Cremona, proprio ai danni della stessa Brindisi che era arrivata alla Final 8 come settima della regular season: la Reyer ottava. Sono quindi due outsiders,

Quintetto iniziale De Nicolao, Tonut, Chappel, Watt e Mazzola. Squadre contratte al via con 3' senza segnare: rompe il ghiaccio Tonut in penetrazione. Poi 3 bombe di fila con Mazzola, De Nicolao e Tonut. Poi schiacciata di Watt. Segue fase d'equilibrio e il 1. uqarto che si chiude con un'altra bomba di Tonut per il 18-8.

Il secondo quarto si apre con la bomba di Bramos e la difesa sempre attenta della Reyer.

NEXT GEN

Intanto l’Umana Reyer Under 18 ha vinto la Next Gen: 62-59 il finale su Reggio Emilia! Casarin MVP dell’incontro con 22 punti La semifinale

Ultimo aggiornamento: 18:22

«Questa difesa è da Eurolega». Walter De Raffaele lo sottolinea più volte, abbracciando il patron Luigi Brugnaro ed esprimendo l'orgoglio per la prima finale di Coppa Italia raggiunta dall'Umana Reyer Venezia: merito dell'impresa contro Milano, sconfitta 67-63 nella semifinale di Pesaro, dove i campioni d'Italia bissano il grande successo di 48 ore prima contro la Virtus Bologna. Battuti i bianconeri, capolista della Serie A, e Milano, favorita per il trofeo, tra Venezia e la storica prima Coppa Italia c'è Brindisi del veneziano Frank Vitucci, qualificatasi per l'ultimo atto grazie al 78-53 sulla Fortitudo Bologna.«Abbiamo battuto la miglior squadra del campionato, ma non vogliamo fermarci» aggiunge Andrea De Nicolao, mvp della gara al pari di Mitchell Watt. Mentre Ettore Messina, battuto e costretto a rimandare l'appuntamento con il primo trofeo dopo il ritorno dagli States, ammette: «Venezia ha vinto con merito, ha avuto più durezza mentale: la Reyer non perde mai fiducia».Alle 18 (RaiSport ed Eurosport2) il via all'ultimo atto delle Final Eight che hanno già avuto un vincitore, il pubblico, con i 9.300 presenti ieri a Pesaro dopo gli ottimi numeri dei quarti di finale esaltati anche dal saltatore in alto Gianmarco Tamberi, cestista mancato, che onora Kobe Bryant con un toccante discorso, poi mostra una bella schiacciata durante un timeout. Oggi Venezia può diventare la prima testa di serie numero 8 a vincere il trofeo, nella prima finale di Coppa Italia senza nessuna delle Top 4 del girone d'andata. I precedenti stagionali contro Brindisi parlano di un 1-1, con la vittoria in Supercoppa a Bari (26 punti di Daye dopo la rimonta dal -22) e una sconfitta esterna in campionato. Venezia si guadagna la terza finale consecutiva dopo la serie-scudetto 2019 e la Supercoppa, entrambe contro Sassari nonostante una falsa partenza.GEMELLI VENEZIANIMilano, in gialloviola in omaggio a Bryant, parte 19-7 con Scola (14 punti) e le 6 palle perse da Venezia nei primi 8'. Qui, però, la difesa Reyer inizia a fare la differenza tenendo l'Armani a secco per 6 minuti, e mano a mano entrano in gara i big di Venezia: prima Bramos (10) e Watt (16 e 10 rimbalzi), poi il match-winner di giovedì Daye (13), autore del -2 dell'intervallo. Dopo la pausa emerge il leit motiv: l'Armani entra in una sequenza da tre punti da 1-22, con Sergio Rodriguez (15) e Micov in difficoltà, al contrario l'Umana trova da Daye e dai gemelli del gol Tonut e De Nicolao (12) il 10-1 per la fuga sul +10 (44-54).La difesa, che limita Milano a 23 punti nei quarti di mezzo, tiene a galla Venezia quando l'attacco si ferma per ben 6'. Le bocche da fuoco dell'Umana però rispondono alla rimonta di Micov (56-58 al 37'), con le triple di Bramos e De Nicolao (59-64). Bramos non la chiude e il suo 0-3 ai liberi ricorda lo 0-2 decisivo nel match di campionato, ma Milano dorme a rimbalzo e Watt segna il canestro che regala a Venezia la finale. E la chance di salire a quattro stagioni di fila con almeno un trofeo, tutto nell'era-De Raffaele: «Il nostro gruppo è compatto dice il coach - non c'è soltanto orgoglio, ma anche idee e in attacco e difesa».