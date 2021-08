Le probabili medaglie di domani: Paltrinieri cerca l'impresa nella 10 km

Altra giornata di Giochi Olimpici a Tokyo, altra giornata di possibili medaglie per la delegazione azzurra, che è ormai giunta a 30 medaglie complessive, di cui 5 ori, tra i quali l'ultimo ottenuto nella vela dal duo Banti-Tita.

Le possibili medaglie di domani

Domani non dovrebbe essere un'altra giornata molto prolifica per lo sport azzurro, anche se grandi sono le aspettative che ormai si stanno diramando anche negli altri sport dove solitamente non partiamo con il favore dei pronostici. In ogni caso, i due atleti azzurri che potrebbero medagliarsi di color oro potrebbero essere Filippo Ganna e il suo Italia Team di ciclismo su pista, che nella finale dell'inseguimento a squadre se la vedrà contro la rappresentativa danese, che ha passato le semifinali dopo la squalifica per tamponamento della Gran Bretagna.

APPROFONDIMENTI IL RITIRO Juantorena, dopo la delusione e le lacrime il ritiro: «Lascio... OLIMPIADI Caterina Banti, il saluto ai lettori del Messaggero dopo l'oro a... TOKYO Vela, Tita e Banti nella storia: oro nel Nacra 17 con la regina e il...

Nel nuoto invece ancora un'altra speranza di medaglia più preziosa per Gregorio Paltrinieri, che dopo l'argento negli 800 stile libero e il quarto posto nei 1500 stile libero, prova a riprendersi il gradino più alto del podio partecipando alla 10 km.

Le 16 finali del 4 agosto

00:00 - 02:30 - Nuoto in acque libere - 10km Femminile

04:30 - 04:31 - Atletica, 400m Ostacoli Femminili

05:33 - 06:17 - Skateboard - Park Femminile

07:30 - 08:00 - Vela, 470 Maschile

08:30 - 09:00 - Vela, 470 Femminile

08:35 - 08:50 - Pugilato, Pesi Mediomassimi (81kg) Maschili

10:45 - 11:13 - Ciclismo su pista, Inseguimento a Squadre Maschile

12:00 - 14:15 - Equitazione - Salto Individuale

12:30 - 14:00 - Nuoto Sincronizzato - Duo

12:50 - 14:40 - Sollevamento Pesi - +109kg Maschil

13:00 - 13:10 - Atletica, 3000m Siepi Femminili

13:15 - 14:25 - Atletica, Lancio del Martello Maschile

13:30 - 13:40 - Lotta Greco-Romana, 87kg Maschile

14:05 - 14:07 - Atletica, 800m Maschili

14:20 - 14:30 - Lotta Libera, 62kg Femminile

14:55 - 14:56 - Atletica, 200m Maschili