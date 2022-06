Gianmarco Pozzecco nuovo ct della Nazionale di basket, venerdì la presentazione a Milano

Gianmarco Pozzecco è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di basket maschile. L'annuncio era nell'aria, dopo l'addio a Meo Sacchetti. Oggi è arrivata l'ufficialità della Fip. Il nuovo ct azzurro verrà presentato alla stampa venerdì 3 giugno alle ore 14.30 presso l'Hotel Principe di Savoia a Milano. Non solo coach, ma anche una lunga carriera da giocatore per Pozzecco. Che con la Nazionale ha vinto l'argento ad Atene 2004 da playmaker.

APPROFONDIMENTI SPORT Gianmarco Pozzecco nuovo ct della Nazionale di basket SPORT Basket: Sacchetti non è più il ct della nazionale BASKET Dinamo Sassari, il presidente Sardara sospende Pozzecco per dieci... BASKET Terremoto Pozzecco: così è finita la storia d'amore... BASKET Petrucci: «Rivoluzione delle Nazionali, Pozzecco ct...

Basket, Sacchetti non è più il ct dell'Italia

Nba, al via le Finals: c'è Golden State-Boston Celtics. Pachulia: «Vedo favoriti gli Warriors»

Il 25 giugno l'esordio

L'esordio di Pozzecco sulla panchina Azzurra avverrà il 25 giugno prossimo a Trieste in occasione dell'amichevole che l'Italbasket disputerà contro la Slovenia. Il primo impegno ufficiale ad Almere il 4 luglio contro i Paesi Bassi nell'ultimo match della prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023. In agosto le amichevoli contro Francia (12 agosto a Bologna e 16 agosto a Montpellier), Serbia e Germania o Repubblica Ceca (19 e 20 al torneo di Amburgo) e le due gare ufficiali contro avversari da definire nella prima «finestra» della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023. Dall'1 al 18 settembre l'EuroBasket 2022 (2/8 settembre girone preliminare al Milano Forum).

Chi è Gianmarco Pozzecco

Nato a Gorizia il 15 settembre 1972, Gianmarco Pozzecco è il 22esimo CT della Nazionale Senior maschile. In Azzurro, da giocatore, ha vinto la Medaglia d'Argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004. In totale, con la Nazionale ha collezionato 84 presenze e 595 punti dal 1994 al 2005 partecipando anche al Mondiale 1998 in Grecia e all'EuroBasket 2005 in Serbia.