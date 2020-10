Covid, positivi nello staff dell'Hockey Club Bolzano Alperia

BOLZANO - Buona parte della squadra e dello staff dell'Hockey Club Bolzano Alperia risulta positio al Covid-19. Lo rende noto la stessa società sportiva sulla base dei test Pcr svolti ieri.

«Tutti gli interessati, alcuni dei quali sintomatici - riferisce una nota - sono costantemente controllati dallo staff medico dell'Hcb e dai responsabili dell'Azienda sanitaria provinciale, che monitorano nel contempo la situazione complessiva e terranno sotto stretto controllo anche giocatori e membri dello staff risultati negativi». Viene inoltre precisato che non vi sono casi di recidiva rispetto agli atleti interessati dal primo contagio a fine settembre. Le partite del week-end, previste per domani al Palaonda contro gli Steinbach Black Wings 1992 e a Klagenfurt contro l'Ec Kac, sono state rinviate a data da destinarsi. Nei prossimi giorni verranno valutati poi i passi successivi in vista della prossima settimana.

