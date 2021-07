Pilato squalificata nei 100 rana: «Gara orribile, cosa ho fatto?»

Promessa non mantenuta per Benedetta Pilato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La giovane nuotatrice, primatista mondiale nei 50 metri rana, sedici anni compiuti a gennaio, è stata squalificata dalla giuria nella batteria dei 100 metri della sua specialità, in cui comunque non aveva dato il meglio di sé, arrivando quinta, e non riuscendo quindi ad agguantare il tempo per arrivare in finale. «È stata una gara orribile, ma poi cosa ho fatto? Non so davvero perché mi abbiano squalificata», ha detto la tarantina dopo la delusione. «Ho comunque nuotato in maniera orribile, non so spiegare, mi sentivo stanchissima. La pressione? Può darsi quella, non so», ha concluso.

APPROFONDIMENTI SCHERMA Olimpiadi, delusione fioretto femminile: fuori dal podio. Dal 1992... OLIMPIADI Giuffrida: «Volevo l'oro, me lo prendo a Parigi. Questo... OLIMPIADI Vito Dell'Aquila, è sua la prima medaglia d'oro... TOKYO 2020 Federica Pellegrini e l'accoglienza 'particolare' a Tokyo...