Annullate le ultime due gare sprint: Pellegrino vince la Coppa del Mondo di specialità

Federico Pellegrino ha vinto la Coppa del Mondo di sci di fondo nella specialità sprint, cinque anni dopo l'ultima volta. Sono stati infatti annullati a causa Covid gli ultimi due weekend di gare in Norvegia e Repubblica Ceca: il valdostano, attualmente primo nella classifica mondiale, approfitta della conclusione anticipata grazie al vantaggio accumulato: 439 punti contro i 369 del russo Retivykh.

Per Pellegrino è la seconda coppa sprint in carriera, dopo quella conquistata nel 2016. La stagione di CdM di sci di fondo si concluderà con le gare di Engadina, in Svizzera, del 13 e 14 marzo, dove si svolgeranno una 10/15 km in classico ed un inseguimento in skating da 50 km. Dopodomani a Oberstdorf, in Germania, cominceranno i campionati mondiali.

Pellegrino: «Fastidio e soddisfazione: così vivo questa vittoria»

«In una stagione il Mondiale e la Coppa del mondo vanno avanti su due binari distinti, adesso ero saltato sul binario del Mondiale e, sinceramente, la notizia di aver vinto la Coppa del mondo sprint arrivata due giorni prima della gara iridata mi dà un pò fastidio. D'altra parte aver vinto la Coppa mi fa molto piacere, soprattutto in una stagione complicata come questa». Federico Pellegrino commenta così la vittoria nella Coppa del Mondo di specialità sprint.

«Generalmente io tiro i bilanci alla fine della stagione e in questo momento non mi sento di avere la lucidità mentale per poter analizzare tutta la stagione della Coppa del mondo - continua il valdostano -. Rimango concentrato sulla sprint classica del Mondiale. Mi presento al via come un autentico outsider, però voglio giocare le mie carte per poter dimostrare il mio valore, come già fatto a PyeongChang nel 2018. Ci sarà poi la gara a squadre dove, non mi nascondo, l'obiettivo è quello di una medaglia. La sprint ci vedrà gareggiare su un percorso molto duro, reso ancora un pò più difficile da una neve primaverile. I norvegesi sono i favoriti, ma anche russi e svedesi avranno chances».

