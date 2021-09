Paralimpiadi, storica tripletta per l'Italia nei 100 metri donne. Per Ambra Sabatini è anche record del mondo. Jacobs: «Mi avete emozionato»

Nell'ultimo giorno della sedicesima edizione delle Paralimpiadi di Tokyo, l'Italia agguanta un'altra storica impresa. Nella finale dei 100 metri femminili categoria T63, le azzurre sono riuscite a conquistare tutti e tre i gradini del podio. Al collo metterà la medaglia d'oro Ambra Sabatini, 19enne originaria di Livorno e residente a Porto Ercole (Grosseto), che con 14"11 ha realizzato il record del mondo. Argento a Martina Caironi, 31enne originaria di Alzano Lombardo (Bergamo) e residente a Bologna (14"46) e bronzo a Monica Graziana Contrafatto, 40enne originaria di Gela (Caltanissetta) e residente a Roma (14"73).

Paralimpiadi, Contrafatto: «Dedico la medaglia all'Afghanistan»

«Io voglio dedicare la mia medaglia a quell'altro Paese che mi ha tolto qualcosa ma in realtà mi ha dato tanto, l'Afghanistan», questo è stato il primo commento di Monica Graziana Contrafatto subito dopo il bronzo conquistato. Nel 2012 era un caporal maggiore dei bersaglieri in missione in Afghanistan. Durante un attacco alla base italiana venne colpita a una gamba dalle schegge di una bomba che le provocarono danni anche all'arteria femorale, all'intestino e a una mano. Le venne poi amputata la gamba destra.

Le parole di Jacobs

«Grazie per avermi fatto emozionare». Così Marcell Jacobs, oro olimpico a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4X100, celebra su Instagram la tripletta delle azzurre paralimpiche Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Graziana Contrafatto nei 100 metri categoria T63. Anche Lorenzo Patta, altro azzurro d'oro della 4X100, ha dedicato una storia ('Wooooow' con tre medaglie e la bandiera italiana) al podio delle tre atlete.