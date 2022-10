Paola Egonu, chi è la pallavolista: dal coming out, alle Iene in tv e i successi sportivi

Paola Egonu, chi è la pallavolista fuoriclasse italiana che - dopo il 3-0 agli Usa che ha regalato alle azzurre il bronzo al Mondiale di volley - si è sfogata e ha deciso di lasciare la Nazionale - poi precisando che sarà solo una pausa - per l'ennesimo episodio di razzismo nei suoi confronti?

Paola Egonu lascia la nazionale, la giocatrice in lacrime: «Mi hanno chiesto se fossi italiana, è la mia ultima partita»

IL PROFILO

Paola nasce a Cittadella, il 18 dicembre 1998. I suoi genitori sono entrambi di nazionalità nigeriana. La sua famiglia è composta anche da due fratelli, Andrea e Angela. Il piglio da pallavolista è diffuso in famiglia: anche una sua cugina gioca a volley. Oltre alle sue imprese sportive sul campo (ricopre il ruolo di opposto) e nella sua carriera vanta anche la conquista di due titoli italiani, è salita alla ribalta delle cronache quando in un'intervista fece coming out rivelando di essere fidanzata con una donna. Si venne poi a sapere che si trattava di un'altra pallavolista, Katarzyna Skorupa.

NEL MONDO DELLO SPETTACOLO

Nel 2020 l'esordio nel mondo dello spettacolo come doppiatrice: ha dato la voce a Sognaluna, personaggio del film d'animazione Soul (Disney e Pixar). Poi il passaggio al piccolo schermo, come conduttrice del programma Mediaset Le Iene nella stagione 2021-22.

LA CARRIERA

Dopo gli esordi giovanili nella squadra del suo paese natale, nel 2013-14 entra a far parte della squadra federale del Club Italia, in B1. Nel 2015-2016 arriva in serie A1. E realizza un record: 46 punti in una sola partita, miglior risultato di sempre in Serie A1. Passa al Novara dove, tra le altre cose, viene premiata come MVP. Dopo diverse annate in Italia il trasferimento nel 2022-23 in Turchia, al VakıfBank.

IN AZZURRO

Nel 2015 fa parte della nazionale Under-18 con cui vince l'oro al mondiale. Lo stesso anno viene convocata anche con la Nazionale maggiore. Nel 2017 si aggiudica con le azzurre l'argento al World Grand Prix, l'anno dopo un altro argento al mondiale. Bronzo agli europei del 2019. Nel 2021 medaglia d'oro al campionato europeo (e premio miglior giocatrice). Nel 2022 vince la medaglia d'oro alla Volleyball Nations League. E infine l'ultimo bronzo ai Mondiali dopo la partita contro gli Usa. Quella che - dovrebbe - essere la sua ultima apparizione con la Nazionale.