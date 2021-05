Panatta, 45 anni fa ha vinto a Parigi. Lei non ne parla mai volentieri di quel 1976. Come se volesse distaccarsene...

«Non è questo. Ma non mi va di apparire egoriferito, di sembrare uno che vive di se stesso. È pieno il mondo di persone così».

Però come vive la sensazione del tempo che scorre?

«Spero di poter festeggiare i 50 anni da quel successo… Tranquilli sto benissimo, non sono rimbambito, nessuno capisca male...».

Che giornata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati