Paltrinieri oro agli Europei di nuoto, vince i 5 km in acque libere a Ostia. Secondo l'azzurro Acerenza

Ancora un oro azzurro - e pure un argento - agli Europei di nuoto. Il fuoriclasse Gregorio Paltrinieri ha vinto la gara dei 5 km in acque libere nel mare di Ostia. Al secondo posto l'altro azzurro Domenico Acerenza, 27enne potentino delle Fiamme Oro.

Europei nuoto, Paltrinieri argento nei 1500 stile libero: oro all'ucraino Romanchuk

La medaglia di bronzo della gara dei 5 km in acque libere degli Europei è stata conquistata dal francese Logan Fontaine.

La parole di Paltrinieri

«È stata una bella gara, durante il terzo giro si è 'alzatò il mare ed è stato più difficile ma bello. Finalmente sono arrivate le gare e le faremo tutte, abbiamo supervoglia di gareggiare. Ora ci sono condizioni buone, diciamo decenti per affrontare il mare», ha detto Paltrinieri ai microfoni di Rai Sport dopo la medaglia d'oro. «Ci siamo divertiti, abbiamo fatto quello che volevamo fare» ha invece commentato Domenico Acerenza, medaglia d'argento.

Bronzo azzurro nella gara delle donne

Giulia Gabbrielleschi conquista invece la medaglia di bronzo nella 5km in acque libere. L'azzurra chiude dietro all'olandese Sharon Van Rouwendaal, oro, e alla spagnola Maria De Valdes Alvarez, argento. Per l'Italia del nuoto il bronzo della 26enne pistoiese è la medaglia n.60 in questi Europei.