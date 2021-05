Europei Budapest 2021, secondo oro per Paltrinieri che vince anche la 10 km

Secondo oro in due giorni per Gregorio Paltrinieri, che dopo aver trionfato nella 5km nella giornata di ieri, oggi concede uno strepitoso bis sul doppio della distanza, i 10 km. Decisivi gli utlimi 800 metri, in cui il 26enne di Carpi ha staccato Olivier e Wellbrook, rispettivamente argento e bronzo nella competizione.

