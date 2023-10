Pallavolo, l'Italia maschile a caccia del pass per Parigi: parte il preolimpico, esordio con la Repubblica Ceca

Comincia oggi alle 18.30 il torneo di qualificazione olimpica per la Nazionale maschile di pallavolo guidata da Ferdinando De Giorgi.

Si giocherà a Rio de Janeiro, in Brasile, sede del girone A in cui ci sono gli azzurri. L'Italvolley esordirà oggi contro la Repubblica Ceca. Lo farà al Maracanazinho, l'iconico palazzetto in cui De Giorgi e compagni vinsero il primo mondiale nel 1990. In questo stesso impianto, è arrivato anche l'argento olimpico nel 2016. «Rientrare al Maracanazinho è stata una grandissima emozione - ha dichiarato Fefè -, anche il rivivere alcune sensazioni come il passaggio negli spogliatoi è stato qualcosa di davvero bello, mi sono passate per la testa tante cose. Se all’epoca qualcuno mi avesse detto che sarei tornato qui dopo tutto questo tempo da campione del mondo, ma come commissario tecnico, non ci avrei creduto».

Italia, Mazzanti vicino all'esonero: Velasco in pole per la panchina. E torna Egonu

Dopo il tuffo nei ricordi del passato, però, è tempo di scendere in campo: in palio il pass olimpico per Parigi 2024 sfuggito in Polonia all’Italia femminile. Gli uomini, invece, sono reduci dall’argento europeo conquistato in casa a Roma. A Rio de Janeiro servirà concludere la Pool A nelle prime due posizioni. Un girone in cui oltre al temibile Brasile ci sono Iran, Cuba, Ucraina, Germania, Repubblica Ceca e Qatar. «Abbiamo un girone impegnativo con tanti avversari che giocano un’ottima pallavolo - prosegue De Giorgi -; l'unica squadra che scopriremo strada facendo è il Qatar che non abbiamo mai affrontato prima d’ora, le altre le conosciamo tutte e siamo consapevoli delle insidie che nasconde l’affrontarle». Il torneo preolimpico maschile sarà trasmesso in TV sui canali Sky.

Il calendario delle partite degli azzurri (orari italiani):

30 settembre

ore 18:30 Italia - Repubblica Ceca

1 ottobre

ore 22 Italia – Qatar

3 ottobre

ore 22 Italia – Ucraina

4 ottobre

ore 18:30 Italia – Germania

6 ottobre

ore 18:30 Italia – Iran

7 ottobre

ore 18:30 Italia – Cuba

8 ottobre

ore 15 Brasile – Italia