Europei Budapest 2021, Pellacani in finale tuffi 3 metri

Pellacani in, Bertocchi out. La classifica dei preliminari è chiara per la teenager Pellacani agli Europei acquatici di Budapest: la diciottenne romana è entrata in finale nei tuffi da 3 metri, specialità olimpica, e suo è il sesto posto con 291,45: “Ho avuto un paio di giorni per riposare, ho potuto gestire bene l’eliminatoria e sono molto soddisfatta. Non ne ho fatto nessuno al meglio delle mie possibilità, ma lo scopo è raggiunto”. Qualche ora di “siesta”, poi la finale: “Proverò ad affrontarla, come si deve; siamo lì, siamo tutte da medaglie”.

APPROFONDIMENTI ALTRI SPORT Europei Budapest, tuffi: male gli azzurri, vincono i russi Kuznetsov... EUROPEI ACQUATICI Europei Budapest 2021, bronzo per Ogliari-Sportelli nel sincro misto TUFFI Europei Budapest 2021, giornata no medal per gli azzurri ai tuffi.... ALTRI SPORT Paltrinieri e Jacobs, quando l'Italia per i Giochi è da 10 EUROPEI ACQUATICI Europei Budapest 2021, secondo oro per Paltrinieri che vince anche la... EUROPEI ACQUATICI Europei Budapest 2021, bronzo per Rachele Bruni nella 10km EUROPEI DI NUOTO Pellacani-Santoro, Roma si tuffa nell'oro

Fra le tutte non c’è, a sorpresa, Elena Bertocchi, oro da un metro giorni fa e compagna di coppia della Pellecani per il sincrotuffo da 3 metri, finale domani, qualificazione olimpica in mano alle azzurre. La Bertocchi ha chiuso ventunesima, con 233,90 punti, lontanissima dall’ultimo posto buono per il passo avanti, il dodicesimo, della tedesca Henthschel a quota 261,60. Elena ha fatto un solo tuffo buono alla quinta rotazione: “E non direi buono, direi decente. Domani con Chiara dovrò farlo meglio, questo e tutti gli altri, per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissate. Ho fatto molta fatica e sono molto stanca: un mese fuori casa, da Tokyo direttamente qui e subito in gara speriamo…”. “io la conosco bene, dice Chiara, mi dispiace per come è andata oggi ma so che si riprenderà”.