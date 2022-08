Palio di Siena rinviato a domani, diluvio su piazza del Campo: gli spettatori in fuga dalla pioggia

Il Palio di Siena è stato rinviato a domani. Un improvviso temporale si è abbattuto su Siena, proprio mentre stava per iniziare il Corte Storico del Palio in piazza del Campo. Le migliaia di persone che erano già radunate nella 'conchiglia' in attesa della Carriera prevista alle ore 19 hanno lasciato velocemente la piazza in cerca di un riparo.

APPROFONDIMENTI SPORT Palio di Siena, la benedizione del cavallo prima della gara ALTRI SPORT Dove vedere il Palio di Siena del 16 agosto in tv e streaming

La pioggia battente è cominciata a cadere alle 16.50, subito dopo l'esibizione del Drappello dei Carabinieri a cavallo. Dopo quattro minuti la pioggia è cessata ma il tufo disposto nella pista destinata alla corsa dei cavalli è stato reso pressochè impraticabile.