Tuffi, trampolino da 3 metri: oro di Chiara Pellacani

Chiara Pellacani ha vinto l'oro più importante, quello che inseguiva con maggiore insistenza, e che a questo punto la inserisce tra le grandi tuffatrici del panorama internazionale, sicuramente prima tra le italiane. Quello del trampolino olimpico, ossia dai 3 metri, agli Europei di Roma. Per l'Italia è la ventesima medaglia d'oro. Per la ragazza romana, che compirà 20 anni il prossimo 12 settembre, si tratta della quinta medaglia in questa manifestazione: aveva già vinto l'oro nel team event, l'argento nel sincro da 3 metri insieme con Elena Bertocchi, e due medaglie di bronzo del sincro misto con Matteo Santoro e nell'individuale nel trampolino da un metro.

Nella gara dal trampolino di tre metri, Chiara ha avuto un crescendo: era quarta dopo il primo tuffo, poi è schizzata al secondo posto dopo il secondo tuffo, finché è andata in testa alla terza prova e ha tenuto il controllo della gara fino alla fine, vincendo con un punteggio di 318.75 davanti alla svizzera Heinberg, a 17 punti di distanza, e alla britannica Harper. Agli ultimi mondiali di Budapest, Chiara Pellacani si era piazzata al nono posto, mentre agli Europei era medaglia d'argento uscente.