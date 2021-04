Tokyo 2020, parla il numero 2 del partito di governo giapponese: "Annullare i Giochi è un'opzione"

Le Olimpiadi di Tokyo dividono la maggioranza di governo in Giappone. Sono infatti molti, nel Paese, che a causa dell'aumento dei contagi da coronavirus, chiedono un rinvio dei Giochi. E questa mattina il segretario generale del partito liberal democratico (Ldp), Toshihiro Nikai, ha dato voce alle preoccupazioni di una parte della classe politica: l'ipotesi del numero due del partito di governo è quella di un potenziale annullamento di Tokyo 2021, in seguito al riaggravarsi della situazione epidemiologica.

APPROFONDIMENTI TOKYO 2020 Olimpiadi, a Tokyo è boom di contagi Covid a soli 100 giorni... OLIMPIADI Covid, il 72% dei giapponesi vorrebbe rinviare le Olimpiadi: il... IL FOCUS Effetto variante inglese, boom contagi in Giappone, Corea del Sud e... COVID Variante giapponese, cosa sappiamo: maggiore contagiosità e... TOKYO 2020 Tokyo 2020, la Corea del Nord annuncia il ritiro: «Proteggiamo... SPORT Giappone, cerimonia di luci per l'apertura dei Giochi di Tokyo NUOTO Federica Pellegrini show: si qualifica per le sue quinte Olimpiadi

Olimpiadi, a Tokyo è boom di contagi Covid a soli 100 giorni dai Giochi: ieri 510 nuovi casi

«Non ha senso ospitare i Giochi - ha dichiarato il segretario di Ldp Nikai - se c'è il rischio che provochino un'ulteriore diffusione delle infezioni», così il numero due dell'attuale premier Yoshihide Suga. Che, al contrario, nei giorni scorsi ha manifestato la volontà del partito di maggioranza di confermare l'evento sportivo, alzando ulteriormente il livello dei controlli e della sicurezza.

Key Japanese government official, Toshihiro NIkai, was asked if cancelling the Olympics was an option. He responded: "Of course...what would be the point of an Olympics that spreads the infection?”

As Japan struggles to contain a 4th wave of #covid19@ChristineRomans @EarlyStart pic.twitter.com/aVDK8Ehnu6

— Selina Wang (@selinawangtv) April 15, 2021