Tokyo 2020, dal Giappone: «Olimpiadi senza tifosi stranieri»

Troppa preoccupazione per la diffusione del Covid-19 e delle varianti: le Olimpiadi di Tokyo saranno senza tifosi stranieri. Lo ha deciso - secondo l'agenzia Kyodo - il governo giapponese, che ha scelto di escludere gli spettatori provenienti dall'estero ai Giochi previsti per questa estate. Le nuove disposizioni saranno comunicate a fine mese in occasione della riunione tra il Comitato olimpico internazionale (Cio) e gli organizzatori dei Giochi. Le Olimpiadi si terranno dal 23 luglio all'8 agosto: la cerimonia di apertura sarà a porte chiuse.

Mentre il presidente del Cio Bach spera di avere «quanti più atleti vaccinati possibili» questa estate, la popolazione giapponese era contro l'arrivo dei visitatori stranieri per le Olimpiadi, per il timore delle varianti e un nuovo innalzamento del livello dei contagi. Un sondaggio di Yomiuri ha mostrato che il 77% degli intervistati era contrario alla partecipazione dei tifosi stranieri.

