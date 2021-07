Olimpiadi, gli atleti in gara domani: softball e calcio femminile in campo

Mancano solo tre giorni alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, in programma a Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto, ma già da domani, 21 luglio, lo sport mondiale è pronto a scendere in campo, e noi tifosi a gustarcelo. A inaugurare, quindi, in maniera ufficiosa la trentaduesima edizione dei Giochi olimpici, in cui si è registrato il record di atleti italiani che sono riusciti a qualificarsi (sono 384), ci saranno il softball e il calcio femminile, con le nostre azzurre impegnate in campo contro gli Usa.

​Tokyo 2020, gli atleti in campo domani

02.00 SOFTBALL FEMMINILE – Fase a gironi: Australia-Giappone

05.00 SOFTBALL FEMMINILE – Fase a gironi: Italia-USA

08.00 SOFTBALL FEMMINILE – Fase a gironi: Messico-Canada

09.30 CALCIO FEMMINILE – Fase a gironi: Gran Bretagna-Cile (gruppo E)

10.00 CALCIO FEMMINILE – Fase a gironi: Cina-Brasile (gruppo F)

10.30 CALCIO FEMMINILE – Fase a gironi: Svezia-USA (gruppo G)

12.30 CALCIO FEMMINILE – Fase a gironi: Giappone-Canada (gruppo E)

13.00 CALCIO FEMMINILE – Fase a gironi: Zambia-Olanda (gruppo F)

13.30 CALCIO FEMMINILE – Fase a gironi: Australia-Nuova Zelanda (gruppo G)