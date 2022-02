Goggia, esulta anche Jacobs: «I grandi campioni sono più forti degli infortuni»

"GOAT recognize GOAT", recita un celebre motto sportivo molto in voga negli Stati Uniti. I grandi campioni si riconosco e si stimano a vicenda. L'impresa nella notte italiana di Sofia Goggia ha fatto impazzire tifosi e sportivi di tutto il Paese, tra cui anche l'uomo più veloce del pianeta: Marcell Jacobs.

⛷️Che impresa straordinaria, @goggiasofia! E che velocità!

I grandi campioni sono quelli che cadono, si rialzano e tornano a vincere più forti degli infortuni.#beijing2022 #Goggia @ItaliaTeam_it #Pechino2022 pic.twitter.com/dnRcjoleLR — Marcell Jacobs (@crazylongjumper) February 15, 2022

Il campione olimpico di Tokyo 2020 nei 100 metri e nella staffetta 4x100 ha infatti twittato un post di apprezzamento per la sciatrice bergamasca reduce da un brutto infortunio ma in grado sia di recuperare in 23 giorni che di arrivare a 16 centesimi dalla medaglio d'oro, conquistando comunque un pazzesco argento: «Che impresa straordinaria, Sofia! E che velocità! I grandi campioni sono quelli che cadono, si rialzano e tornano a vincere più forti degli infortuni». Perché goat recognize goat.