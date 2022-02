Malagò è guarito dal Covid: tampone negativo. Al via le Olimpiadi del presidente del Coni

Dopo l'imprevisto della positività al suo arrivo in Cina, possono finalmente cominciare le Olimpiadi per Giovanni Malagò. Il presidente del CONI è infatti risultato negativo al tampone e ha potuto dunque lasciare il Covid Hotel nel quale era stato in isolamento in questi giorni: ha raggiunto la sua stanza d'albergo a Pechino e potrà seguire così da vicino gli azzurri impegnati in questi Giochi Olimpici invernali e che stanno relagando medaglie ed emozioni allo sport italiano.