Diretta Olimpiadi, Farfalle della ritmica in finale. Lotta libera, Conyedo in finalina bronzo

Tre ori, che hanno certificato la magia alle Olimpiadi di Tokyo per i colori azzurri. Ma la cosa bella è che il medagliere dell'Italia potrebbe non essere ancora definitivo. Oggi la delegazione sperava in un podio con la coppia della Madison del portabandiera Elia Viviani (già bronzo nell'Omnium) e Simone Consonni (oro nell'inseguimento a squadre), che però non è arrivato, risultando in un inaspettato e deludente decimo posto.Le Farfalle della ritmica si qualificano per la finale di domani (ma ggi c'è la Baldassarri anche nella finale individuale all-around). Nella lotta libera un bronzo può arrivare da Conyedo nella categoria 97 chili. Dovrà superare Steen nel ripescaggio e poi eventualmente il turco Karadeniz nella finalina. Nella maratona l'azzurra Epis chiude al 32° posto.

Olimpiadi, le gare di oggi in diretta

Ore 12.05 LOTTA LIBERA, CONYEDO IN GARA PER IL BRONZO NELLA -97KG

L'italo-cubano Abraham Conyedo vince con lo score di 4 a 2 il ripescaggio della finale per il bronzo della categoria 97 contro il canadese Jonrad Steen. A contendergli il bronzo sarà ora il turco Karadeniz.

Ore 11.27 GINNASTICA RITMICA, SESTO POSTO PER BALDASSARRI NELL'INDIVIDUALE

Arriva un sesto posto al sapor di record per l'italiana Milena Baldassarri, che pur non andando a medaglia registra il primato per un'azzurra in questa specialità. Oro all'israeliana Lenoy Ashram.

Ore 11.06 CICLISMO SU PISTA, MALE VIVIANI E CONSONNI NEL MADISON

Chiudono solo decimi nel Madison Elia Viviani e Simone Consonni, che sono riusciti a totalizzare solo 11 punti. L'oro va alla Danimarca, che si piazza davanti alla Gran Bretagna e alla Francia.

Ore 10.00 KARATE, SEMERARO ELIMINATA

Silvia Semeraro eliminata: è terza nella sua pool e fuori dalle semifinali per un punto. Buone le sue condizioni dopo la ferita: si tratta di un taglio solo superficiale.

Ore 9.48 RITMICA, BALDASSARRI SESTA A META' GARA

La classifica a metà gara. L’israeliana Linoy Ashram è al comando con 55.850, duello per l’oro con la russa Dina Averina. La gemella Arina è terza (54.750), quarta la bielorussa Alina Harnasko (54.000). Milena Baldassarri sesta (50.725).

Ore 9.20 KARATE, LA SEMERARO VINCE L'ULTIMO COMBATTIMENTO CON UNA FERITA

Missione compiuta: Silvia Semeraro ha vinto l’ultimo combattimento della sua pool eliminatoria contro la turca Akyol (9-4) e spera ancora in una semifinale. Ma a far notizia è la durezza dell'incontro, che ha reso necessario più di un intervento dei medici. La pugliese ha riportato una grave ferita alla testa che l'ha costretta a chiudere l'incontro con una vistosa fasciatura per tamponare l'uscita del sangue.

Ore 9.00 BALDASSARRI SETTIMA DOPO IL CERCHIO

Milena Baldassarri con 25.100 è settima dopo la prima rotazione dell’all around (cerchio). Ora si passa alla palla.

Ore 8.30 KARATE, ALTRA SCONFITTA PER LA SEMERARO

La pugliese ha perso il terzo incontro del kumite +61 (3-2) contro l’azera Zaretska. Le manca un solo combattimento per concludere il round robin.

Ore 7.50 KARATE, SEMERARO SCONFITTA NEL SECONDO INCONTRO

Silvia Semeraro ha perso il secondo incontro della giornata contro la kazaka Berultseva (1-5, con waza ari a tempo quasi scaduto). Ora altri due incontri per strappare un pass per la semifinale.

Ore 7.15 KARATE, OK LA SEMERARO

Bene Silvia Semeraro nel pool A di karate categoria +61: 4-3 alla giapponese Uekusa. Ora la kazaka Berultseva.

Ore 6.50 LA GERMANIA SUPERA L'ITALIA NEL MEDAGLIERE

Con l'oro nell'ultima gara di canoa, la Germania ha superato l'Italia al settimo posto nel medagliere: per i tedeschi 10 ori, 11 argenti, 16 bronzi. Per gli azzurri 10, 10 e 18.

Ore 6.23 USA ORO NEL BASKET, FRANCIA BATTUTA

Gli Stati Uniti hanno vinto la medaglia d'oro del basket. Finisce 87-82 contro una combattiva Francia. È il quarto oro consecutivo alle Olimpiadi, il settimo nelle ultime otto. Kevin Durant Mvp con 29 punti.

Ore 6.00 RITMICA, BULGARIA E RUSSIA FAVORITE PER L'ORO

Dopo le qualificazioni sono Bulgaria e Russia le favorite per l'oro nella finale in programma domani (ore 4.00). L'Italia ha chiuso terza le due rotazioni e ha ambizioni di medaglia ma deve fare meglio di Israele, Ucraina, Giappone e Bielorussia. Alle 8.20 di stamattina invece la finale all-around con Milena Baldassarri.

Ore 5.56 USA AVANTI 71-63 AL 30'

Gli Usa si avvicinano all'oro nel basket: sono avanti 71-63 a fine terzo quarto, ancora Durant a trascinare i compagni. Sarà lui l'Mvp del torneo se dovessero avere la meglio gli Stati Uniti.

Ore 5.35 RITMICA, ITALIA TERZA DIETRO A BULGARIA E RUSSIA

La Bulgaria davanti a tutte nelle qualificazioni della ritmica con 91.800, la Russia insegue con 89.050. Una splendida Italia è terza con 87.150. Poi Israele (84.650) e Cina (83.600). Mancano Ucraina, Azerbaijan ed Egitto ma non cambieranno le prime tre posizioni. Le azzurre sono in finale.

Ore 5.25 BASKET, FRANCIA-USA 39-44 AL 20'. DURANT DA 12 PUNTI

Gli Stati Uniti sono avanti 44-39 a fine primo tempo nella finale di basket. Bravi i transalpini a restare in partita nonostante un Kevin Durant da 21 punti.

Ore 5.10 BEACH VOLLEY, ORO ALLA NORVEGIA

La Norvegia, grazie alla coppia Mol-Sorum, ha vinto la medaglia d'oro nel beach volley: battuta la Russia in finale 2-0 (21-17, 21-18).

Ore 4.55 RITMICA, FARFALLE SPLENDIDE NEL SECONDO ESERCIZIO

Ancora magnifica l'esibizione delle Farfalle della ginnastica ritmica con clavette e cerchio sulle note di "Albero della vita". La finale ormai è a un passo grazie al punteggio di 42.550 (totale di 87.150).

Ore 4.50 USA AVANTI 22-18 A FINE PRIMO QUARTO

Bene la Francia all'inizio, poi si scatena Kevin Durant. Usa avanti 22-18 a fine primo quarto.

Ore 4.30 BASKET, VIA ALLA FINALE FRANCIA-USA

Il basket chiude il suo torneo con la finale tra Francia (che ha eliminato l'Italia ai quarti) e gli Usa.

🇫🇷 @FRABasketball will be looking for their first gold! Their previous men's Olympic best were silver medals in London 1948 and Sydney 2000.#Tokyo2020 | #Basketball pic.twitter.com/ZuPt1K4Q5g — FIBA | #Basketball #Tokyo2020 (@FIBA) August 7, 2021

Ore 4.20 RITMICA, FINITA LA PRIMA ROTAZIONE: ITALIA TERZA

Le Farfalle della ginnastica ritmica sono terze dopo il primo esercizio nelle qualificazioni della ritmica: prima Bulgaria, poi Russia e Italia. Ora il secondo esercizio: le migliori otto vanno nella finale di domani.

Ore 4.00 RITMICA, AZZURRE PER ORA TERZE DIETRO A RUSSIA E BULGARIA

Maureli, Centofanti, Duranti, Santandrea e Mogurean: sono le Farfalle azzurre protagoniste della qualificazione a squadre "all-around" di ginnastica ritmica. Grazie al loro punteggio sono al momento terze alle spalle solo della Bulgaria (47.500) e Russia (45.750) ma davanti a Israele, Uzbekistan e Cina.

Ore 3.40 BEACH VOLLEY, BRONZO AL QATAR

Il Qatar ha vinto la medaglia di bronzo nel torneo di beach volley. La spettacolare coppia formata da Cherif (oggi incredibile specialmente a muro) e Ahmed, ha sconfitto 2-0 i lettoni Plavins-Tocs. I qatarioti avevano eliminato agli ottavi gli azzurri Lupo e Nicolai.

ORE 3.30 RITMICA, FARFALLE SPETTACOLARI: 44.60 E PRIMO POSTO

Splendide le ragazze della ritmica: le azzurre sono state impeccabili sulla musica di Ninja con un body a mo’ di kimono. Il punteggio è di 44.600, con 36.100 di difficoltà e 8.500 di esecuzione. Sono davanti a tutte per ora.

Ore 2.30 MARATONA, ORO A JEPCHIRCHIR. EPIS AL 32° POSTO

Peres Jepchirchir (Kenya) ha vinto la maratona femminile chiudendo in 2 ore 27 minuti e 20 secondi. Argento alla connazionale Kosgei a 16 secondi, Seidel (Usa) bronzo a 26 secondi. L'azzurra Epis termina al 32° posto, con un ritardo di 7'49''.