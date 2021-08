Diretta Lotta libera, Chamizo in semifinale. Bottaro per il bronzo nel karate

Dopo la gioia di Gregorio Paltrinieri nella gara iniziata tra il mercoledì e il giovedì in Italia, oggi 5 agosto altre speranze di medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. La seconda arriva da Manfredi Rizza, che si prende l'argento nella canoa sprint 200 metri. A caccia dell'oro anche Frank Chamizo nella lotta libera. Ci prova nel karate Viviana Bottaro, che si giocherà il bronzo. Nell'atletica le azzurre Trost e Vallortigara eliminate nella notte nel salto in alto. Alle 4.39 è tornato in pista il campione olimpico Marcell Jacobs nella 4x100 maschile con Tortu, Manenti e Patta: per la staffetta record italiano e finale centrata. Semifinale di basket dalle 6.30 con Usa-Australia seguita alle 13 da Francia-Slovenia.

Olimpiadi, le gare di oggi in diretta

Ore 8.40 PALLAVOLO, RUSSIA IN FINALE: BRASILE KO

La Russia è una delle due finaliste delle Olimpiadi nel torneo maschile di pallavolo: Brasile battuto 3-1 dopo due ore di gioco. Ora aspetta una tra Francia e Argentina.

Ore 8.15 TUFFI, DI MARIA FUORI DALLA FINALE

Niente finale di tuffi dalla piattaforma 10 metri per Di Maria: l'italocanadese totalizza 294.000 punti, per qualificarsi ne sarebbero serviti più di 301.400. «Sono un po' delusa perché la finale era alla mia portata. I punti delle altre non erano così alti. Sono comunque felicissima della mia prima Olimpiade».

Ore 7.55 BASKET, USA IN FINALE: AUSTRALIA BATTUTA 97-78

Dominio totale degli Usa nel secondo tempo della semifinale del torneo di basket: guidata da Kevin Durant, la squadra di Popovich vince 97-78 l'Australia e ora aspetta in finale una tra Francia e Slovenia.

Ore 7.50 TUFFI, VIA ALLA SEMIFINALE CON LA DI MARIA

Via alla semifinale della piattaforma 10 metri donne: in corsa anche l'azzurra Di Maria.

Ore 7.45 CHAMIZO, ALLE 11.15 LA SEMIFINALE

Il bielorusso Kadzimahamedau è l'avversario di Frank Chamizo nella semifinale della lotta libera, categoria fino a 74kg, in programma alle 11.15 italiane.

Ore 7.20 CICLISMO SU PISTA: ALLE 8.30 VIVIANI NELL'OMNIUM​

Ieri l'oro nella prova di inseguimento a squadre con l'Italia guidata da Ganna. Oggi il ciclismo su pista azzurro torna in gara al velodromo di Izu con Elia Viviani, portabandiera alla cerimonia d'apertura, che dovrà difendere il titolo di Rio de Janeiro nell'omnium. Si parte alle 8.30 con lo scratch, prima delle quattro prove.

Ore 7.10 JACOBS PORTABANDIERA NELLA CERIMONIA DI CHIUSURA

Marcell Jacobs sarà il portabandiera azzurro nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Tokyo, in programma domenica 8 agosto alle ore 20 (le 13 in Italia). Jacobs raccoglie il testimone di Jessica Rossi (tiro a volo) ed Elia Viviani (ciclismo) che erano stati gli alfieri nella cerimonia di apertura.

Jacobs sarà il portabandiera dell'Italia alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Ore 7.05 USA-AUSTRALIA 42-45 AL 20'

Gli Stati Uniti rimontano nel finale di secondo quarto e riprendono i Boomers. Erano stati sotto anche di 13 punti.

Ore 6.30 BASKET, VIA ALLA SEMIFINALE USA-AUSTRALIA

Via alla prima semifinale del torneo di basket: l'Australia vuole eliminare i campioni Nba del team Usa.

Ore 5.50 LOTTA, CHAMIZO IN SEMIFINALE

Frank Chamizo ha ottenuto la qualificazioni per le semifinali della lotta libera 74 chili. Nei quarti di finale l'italiano ha sconfitto Turan Bayramov (Azerbaigian) per 3 a 1.

Ore 5.30 GETTO DEL PESO, ORO A COUSER COL RECORD OLIMPICO

L'americano Crouser con 23.30 (7 cm dal suo primato mondiale) stabilisce il nuovo record olimpico e vince la medaglia d'oro. Argento all'altro americano Kovacs, terzo il neozelandese Walsh. Zane Weir chiude quinto: «È stato un onore per me rappresentare l'Italia».

Ore 5.20 KARATE, BOTTARO IN FINALE PER IL BRONZO

Viviana Bottaro in finale per il bronzo: l'azzurra nel karate chiude al secondo posto il ranking round vinto dalla giapponese e favorita Shimuzu, che andrà per l'oro con la spagnola Sanchez. Per la genovese chance di medaglia contro Kokumai (Usa) alle 12.40.

Ore 5.15 FINALE 110 OSTACOLI, ORO A SORPRESA A PARCHMENT

ella finale dei 110 ostacoli l'oro va al giamaicano Parchment, il favorito Holloway sbaglia nel finale ed è secondo.Bronzo all'altro giamaicano Levy.

Ore 5.15 GETTO DEL PESO, WEIR QUINTO

Al momento l'azzurro Weir è quinto nella gara di getto del peso con 21.41, nuovo record personale.

05:10 KARATE, BOTTARO IN UNA FINALE PER LA MEDAGLIA

Viviana Bottaro accede a una delle finali per la medaglia. La genovese ha chiuso la sua pool al secondo posto dietro la giapponese Shimizu qualificandosi per il ranking round a tre che darà accesso alle finali per l’oro e per il bronzo. Punteggio totale dopo i due kata 25.57. Ora l’azzurra nel gruppo B con la Shimizu e la turca Bozan. La prima otterrà la qualificazione per la finale per l'oro, seconda e terza si giocheranno il bronzo con la seconda e la terza del gruppo A.

Ore 5.05 LOTTA, CHAMIZO CONTRO BAYRAMOV

Chamizo-Bayramov (Azerbaijan) sarà il quarto di finale di lotta libera, categoria -74 kg. Si combatte alle 5.40 italiane.

Ore 4.50 CANOA SPRINT, RIZZA D'ARGENTO

Grande impresa di Manfredi Rizza, che vince al fotofinish l'argento nella K1 200 metri.

Ore 4.40 STAFFETTA 4X100, OK ITALIA: È IN FINALE CON RECORD ITALIANO

La staffetta azzurra di Jacobs, Patta, Desalu e Tortu chiude al terzo posto la sua semifinale dietro Cina e Canada e si qualifica per la finale. Il tempo è di 37''95: è record italiano. E ora sognare una medaglia non costa nulla.

Ore 4.30 LOTTA, CHAMIZO AI QUARTI SENZA PROBLEMI

L'azzurro Chamizo vince 5-1 nella lotta contro il georgiano Kentchadzee e avanza ai quarti di finale.

Ore 4.20 - SALTO TRIPLO, DELLAVALLE A 16.85; IHEMEJE A 16.52

Dallavalle si migliora nella finale di alto. Secondo salto a 16.85, Ihemeje a 16.52

Ore 4.10 SALTO IN ALTO, ELIMINATE TROST E VALLORTIGARA

Vallortigara si ferma a 1.95, Trost a 1.93: nessuna delle due si qualifica per la finale.

Ore 3.40 SKATE, MAZZARA E FEDERICO ELIMINATI

Fuori i due azzurri dello skate Mazzara e Federico, eliminati

Ore 3.35 CANOA, K2 1000 M: ELIMINATI BECCARO-BURGO

Beccaro-Burgo eliminati nella semifinale del K2 1000 metri maschile: hanno chiuso al quarto posto.

Ore 3.30 SALTO IN ALTO, VALLORTIGARA E TROST OK A 190 CM

La Vallortigara salta a 1.90 al secondo tentativo, la Trost al terzo.

Ore 3.10 ATLETICA, LA 4X100 AZZURRA FEMMINILE FA RECORD ITALIANO, MA NIENTE FINALE

Record italiano, ma niente finale, per la 4x100 femminile: Siragusa, Hooper, Bongiorni e Fontana chiudono in 42''84, seste. Ma non basta.

Ore 2.40 CANOA, K1 200 METRI: RIZZA IN FINALE

Nella canoa sprint Manfredi Rizza strappa il secondo posto e si squalifica per la finale. Appuntamento alle 4.42.

Ore 2.20 ATLETICA, VIA AL SALTO IN ALTO FEMMINILE

Elena Vallortigara e Alessia Trost sono impegnate nelle qualificazioni dell'alto femminile. Per entrambe ok il primo salto di ingresso a 1.82 m.

Ore 1.55 VIA ALL'ATLETICA

Alle 2 comincia il programma dell'atletica: oggi le finali del salto triplo maschile con gli azzurri Dallavalle e Ihemeje, del getto del peso maschile (con Weir) e dei 110 metri ostacoli. Poi batterie e qualificazioni di salto in alto femminile, 4x100 femminile e maschile (con Patta, Jacobs, Desalu e Tortu).