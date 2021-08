Olimpiadi, nuoto 10 km fondo: oro alla brasiliana Cunha, Rachele Bruni chiude 14esima (in lacrime): «Ho sofferto»

Sfuma il sogno olimpico di Rachele Bruni nella 10 chilometri in acque libere di Tokyo 2020. Nella notte italiana, l'azzurra è arrivata soltanto quattordicesima nella gara che ha visto assoluta protagonista la brasiliana Ana Marcela Cunha, seguita dall'olandese van Sharon Rouwendaal e dall'australiana Kareena Lee.

APPROFONDIMENTI LIVE Diretta Lacrime per l'Italia a squadre: fuori pallavolo e basket TOKYO Vela, Tita e Banti nella storia: oro nel Nacra 17 con la regina e il... OLIMPIADI Medagliere Olimpiadi tempo reale VOLLEY Pallavolo, Italia fuori ai quarti contro l'Argentina. Blengini:... SPORT Tita e Banti, medaglia storica nella vela alle Olimpiadi di Tokyo FOCUS Tita e Banti, chi sono le due star della vela che hanno vinto... TOKYO 2020 Olimpiadi, Simone Biles torna per la finale della trave SPORT Tokyo 2020, l'atleta bielorussa Timanovskaja chiede aiuto al Cio:... OLIMPIADI Jacobs, Washington Post evoca il doping: «Lui merita beneficio... OLIMPIADI Vanessa Ferrari, la rinascita della ginnasta. Le foto... TOKYO 2020 Hubbard, transgender eliminata alle Olimpiadi: «Grazie al Cio,... LA GIOIA Dai Maneskin agli Europei al record di Jacobs: quanto ci sentiamo... TOKYO Ius soli sportivo, cos'è la legge che tutela gli atleti...

Rachele in lacrime

Nella acque dell'Odaiba Marine Park, la fondista azzurra è uscita delusa e in lacrime: «Ho sofferto subito, ho cercato di restare nel primo gruppo, ma quando hanno fatto lo strappo finale non ce l'ho fatta. Non era atteso questo risultato, provo rabbia, mi dispiace veramente tanto. Ero tranquilla - ha spiegato Bruni ai microfoni della Rai - ma ho accusato la gara veloce fin da subito, ho cercato di stare nel gruppo in fondo per non consumare energie ma ne ho consumate tante, troppe». La campionessa olimpica Cunha, ha invece festeggiato il successo ai Giochi facendo 'outing' anche se nel suo sport era cosa già nota: «Questa medaglia d'oro è per il mio paese, e per la mia fidanzata». Immediata la risposta, via social, della 'namoradà Maria Clara Fontoura, detta Kaka, esperta di marketing sportivo: «Amore! Sei la campionessa!»..