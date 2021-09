È arrivata la tanto attesa decisione relativamente alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: il Cio, in serata, in merito alla situazione epidemiologica da Covid19, ha deciso di chiudere i Giochi a tutti gli spettatori provenienti dall'estero, per salvaguardare il paese ma soprattutto per limitare la diffusione del contagio. I XXIX Giochi prenderanno il via il 4 febbraio del 2022 e si disputeranno fino a giorno 20 dello stesso mese.