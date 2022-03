Milano-Cortina 2026, l'annuncio del sindaco Sala: «Cerimonia d'apertura a San Siro»

La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si terranno in un luogo "sacro" per lo sport italiano: San Siro. Ad annunciarlo lo stesso primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala: «Per una questione di tempi sarà a San Siro la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026. Mi auguro che il nuovo stadio ci sarà ma per una questione di tempi e considerando i ricorsi e richieste di referendum, credo che a questo punto possiamo escludere la possibilità che ci sia un altro stadio per la cerimonia di apertura. Sarà questo, che comunque è un signor stadio».

