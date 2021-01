Olimpiadi di Tokyo cancellate? Il Cio smentisce: «Tutto falso»

Le Olimpiadi di Tokyo cancellate a causa del coronavirus? Non secondo il Cio, che ha risposto in una nota ufficiale alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un possibile annullamento dei Giochi previsti dal 23 luglio 2021: «Alcune notizie di oggi sostengono che il governo del Giappone abbia deciso che le Olimpiadi di Tokyo dovranno essere cancellate a causa della pandemia da coronavirus. Questo è assolutamente falso», si legge nel comunicato.

IOC statement on media reports regarding Tokyo 2020 pic.twitter.com/647pj5mx9U — IOC MEDIA (@iocmedia) January 22, 2021

«In una riunione del Comitato esecutivo del Cio nel luglio dello scorso anno, è stato concordato che la cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020 si sarebbe tenuta il 23 luglio di quest'anno, e il programma e le sedi dei Giochi sono stati riprogrammati di conseguenza. Tutte le parti coinvolte stanno lavorando insieme - sottolinea il comitato olimpico presieduto da Thomas Bach -. Implementeremo tutte le possibili misure contro il covid e continueremo a lavorare a stretto contatto Cio, Comitato Organizzatore e Governo Metropolitano di Tokyo per preparare e garanrire Giochi sicuri questa estate.

Insieme ai suoi partner e agli amici giapponesi - conclude -, il Cio è totalmente concentrato e impegnato a realizzare un'edizione di successo dei Giochi olimpici e paralimpici quest'anno». Bach ieri in una intervista all'agenzia giapponese Kyodo aveva ribadito che le Olimpiadi si sarebbero svolte come da programma e che non esisteva «un piano B».

