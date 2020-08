Basket, sospetto positivo nell'Olimpia Milano: la squadra sospende gli allenamenti

C'è un caso sospetto di Covid-19 nel gruppo squadra dell'Olimpia Milano: allenamenti sospesi per la squadra di Ettore Messina che domani alle 17 debutterà al Forum d'Assago in Supercoppa nel derby contro Cantù, prima partita di basket in Italia dallo scorso 7 marzo. «Il soggetto - spiega il club con una nota - è asintomatico ed è stato isolato immediatamente. Tutto il gruppo squadra è stato sottoposto ad ulteriore tampone e l'attività della squadra è attualmente sospesa in attesa dell'esito degli esami previsto per la serata di oggi». L'Olimpia nel weekend era tornata da Cagliari dove aveva vinto un torneo contro Sassari e Venezia.

Ultimo aggiornamento: 14:59

