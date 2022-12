Thomas Ceccon campione del mondo dei 100 misti e la staffetta 4x200 di nuovo sul podio. L'Italia brilla ancora ai Mondiali di nuoto in vasca corta, a Melbourne, e aumenta il suo bottino di medaglie che ora comprende tre ori, quattro argenti e due bronzi, con due giornate ancora tutte da vivere. I primi brividi li regala il 21enne vicentino delle Fiamme Oro, che ha lasciato tutti indietro con il tempo di 50 secondi e 97 centesimi, a due dal record italiano e sgretolando il suo personale. Sul podio con lui sono saliti i canadesi Javer Acevedo e Fynlai Knox. «Sono contento di aver nuotato sotto i 51 secondi. Non me l'aspettavo. Mi sentivo veramente bene in acqua, anche se alla fine ero un po' cotto - ha detto a caldo l'azzurro, al suo primo oro iridato individuale in vasca corta - la gara mi è riuscita bene in tutte le frazioni. Mi dispiace di non aver conquistato la medaglia nei 100 stile libero, ma nel complesso non posso che essere soddisfatto».

Per lui anche i complimenti del governatore Luca Zaia: «Ancora un oro prestigioso per il nuoto italiano e veneto ai mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne, ancora uno strepitoso Thomas Ceccon a lasciarsi dietro il resto del mondo. Complimenti a questo atleta, proiettato dai risultati nella storia del nuoto italiano e internazionale. Dopo la divina Federica Pellegrini il nuoto veneto sta ora trovando nuovi campioni, e si conferma scuola natatoria di livello eccelso e fucina di medaglie e record».





In chiusura di giornata è poi arrivato il bronzo della 4x200 stile libero che torna sul podio dopo otto anni. Matteo Ciampi apre col primato personale, Ceccon e Alberto Razzetti si mantengono a ridosso delle posizioni da podio mentre un altro vicentino, Paolo Conte Bonin, con una frazione super, completa la rimonta sulla Corea del Sud: bronzo e record italiano in 6'49»63, dietro agli Stati Uniti d'America, ancora irraggiungibili, con il record del mondo di 6'44«12, e all'Australia, che ha fatto il primato continentale. «Finalmente dopo tanti quarti posti è arrivato un podio: quanto mai meritato. Sono strafelice per me e per tutti noi», ha detto Ciampi. Australia ed Usa erano inarrivabili, ma non ci stavo a farmi battere dalla Corea. Ho dato tutto quello che avevo ed è andata bene. Sono l'ultimo arrivato ma faccio parte di un gruppo straordinario», ha sottolineato Conte Bonin. Non è riuscito il colpo a Lorenzo Mora, che nella finale posticipata dei 50 dorso si è fermato al quarto posto.«La squadra sta continuando a disputare un ottimo mondiale reagendo anche alle difficoltà. Purtroppo qualche atleta ha un pa' di febbre o problemi intestinali, ma la voglia di essere protagonisti è superiore a tutto - ha commentato il dt azzurro, Cesare Butini -. La medaglia della staffetta significativa: nessun componente faceva parte del quartetto che ha vinto l'argento agli Europei di Roma 2022; questo dimostra che abbiamo un ottimo ricambio. Ceccon ha centrato il suo obiettivo di vincere il titolo del mondo e nella staffetta ha espresso alla grande il suo talento. Tutta la squadra si sta esprimendo al massimo».© RIPRODUZIONE RISERVATA