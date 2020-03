Nuoto sincronizzato juniores, la Fin mette fine alla gara prima del tempo

Piscina comunale, stop anticipato ai campionati di nuoto juniores. Dopo la conclusione della seconda giornata di gare, nella tarda serata di ieri la Fin ha comunicato che la manifestazione si ferma.

Oggi si sarebbe dovuta svolgere l'ultima delle tre giornate, comunque a porte chiuse. Ma l'impianto natatorio sarà più vuoto del solito. «In relazione alle notizie diffuse dagli organi di stampa - dice la Fin - e relative alla imminente emanazione di un nuovo Dpcm che disporrebbe ulteriori misure restrittive interessanti la Lombardia e 11 province del Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche, il campionato italiano juniores di nuoto sincronizzato, in svolgimento a Viterbo, è da ritenersi concluso con l’esercizio tecnico di squadra della giornata odierna». Alcuni degli atleti in gara provengono infatti da quelle zone.

La decisione di procedere comunque con la competizione, nonostante la situazione in continua evoluzione legata al coronvirus, aveva fatto sollevare un vespaio di polemiche e preoccupazioni non solo a livello politico, ma anche tra la popolazione, viterbese e non. Tanto che oltre il 30 per cento di atleti e società che sarebbero dovuti venire a gareggiare hanno preferito dare forfait.

«La Federazione Italiana Nuoto - conclude la Fin - comunicherà prossimamente le modalità riguardo classifiche, premiazioni delle atlete e delle società».

