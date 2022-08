Nuoto, Europei di Roma: Razzetti è un razzo, oro nei 400 misti. Bronzo per il vicentino Pier Andrea Matteazzi

Lo chiamano 'l'uomo delle quattro specialità' perché riesce a brillare nella rana come nel dorso, a stile libero come a farfalla. Alberto Razzetti, neocampione europeo nei 400 metri misti, ha sempre fatto della duttilità il suo punto di forza, e nella piscina del Foro Italico oggi ha realizzato un capolavoro: la medaglia d’oro che il ligure si è messo al collo superando l’ungherese David Verraszto (tempo di 4:10.60 contro 4:12.58) è stata un mix di potenza ma anche di strategia e gestione delle forze. E l’Italia ha festeggiato pure il bronzo: infatti il vicentino Pier Andrea Matteazzi prosegue la sua estate di successi (ha vinto proprio i 400 misti ai Giochi del Mediterraneo di Orano) piazzandosi terzo (4:13.29) tra il compagno di Nazionale e l’atleta magiaro.

Roma nel destino

Razzetti aveva già fatto vedere al mondo di cosa era capace quando ai campionati iridati in vasca corta ad Abu Dhabi si era preso due ori in mezz'ora. Il classe 1999 si era detto ‘gasatissimo’ per la possibilità di disputare in casa gli Europei, perché il tifo romano sarebbe stata una marcia in più. Ma tanto il supporto di casa ha aiutato Alberto, quanto lui stesso ha regalato al pubblico sugli spalti del foro un momento di pura magia sotto il caldo di agosto. Vuol dire che Roma, dove il ragazzo conquistò nel 2020 al Settecolli il record italiano nei 200 misti, è e sarà per sempre indissolubilmente legata alla sua carriera. Fondamentale anche, per la crescita esponenziale di Razzetti, è stata la figura di coach Stefano Franceschi, il tecnico della Livorno Aquatics che ha plasmato Razzetti da quanto è andato ad allenarsi in Toscana. Da oggi i 400 misti, la prova da molti considerata più difficile, in Europa hanno un nuovo re.