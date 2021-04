Ciclismo, Nibali operato al polso destro: intervento al radio riuscito

Intervento riuscito senza complicazioni per Vincenzo Nibali, che nella giornata di ieri si era fratturato il radio cadendo dalla sua bicicletta durante una sessione di allenamento. Lo "squalo" di Messina è andato sotto i ferri in Svizzera, dove si era infortunato, in una clinica del Canton Ticino.

La nota del team

A dare la notizia dell'avvenuta operazione è stato il suo team, Trek-Segafredo. Che in una nota pubblicata qualche ora fa ha dichiarato che "il corridore è stato sottoposto a un intervento di osteosintesi, per ridurre la frattura del radio del polso destro - si legge in un comunicato -. L'intervento ha comportato l'applicazione di una placca con viti ed è durato circa un'ora", così il team di Nibali.

Inizia quindi già dalle prossime ore il percorso di riabilitazione dello scalatore siciliano, che dovrà provare a fermare e battere il tempo per provare a rientraree prima dell'inizio del Giro d'Italia, programmato per l'8 maggio e con partenza prevista da Torino.