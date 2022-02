Nba, Tamberi show: dal salto in alto a star del basket per una notte

Serata magica per Gimbo Tamberi, protagonista con la maglia numero 8 e le due classiche scarpe di colore diverso, al Celebrity All-Star Game a Cleveland. Il campione olimpico di salto in alto, grande appassionato di basket, ha realizzato il sogno da bambino giocando a Cleveland in uno degli eventi per l'All Star Game dell'Nba. Gimbo, grazie alla sua esplosività nel salto, ha messo in mostra le sue doti atletiche e tecniche realizzando schiacciate molto apprezzate dagli stessi giocatori Nba e chiudendo con 15 punti e 10 rimbalzi e con una schiacciata diventata subito virale. Il campione olimpico non è pero riuscito a vincere la sfida con il Team Nique guidato da Dominique Wilkins, ex ala degli Atlanta Hawks e tra i migliori marcatori di sempre dell'Nba, ec è uscito sconfitto 65-51 contro il Team Walton. Ma questo non ha impedito al campione italiano di divertirsi e fare dei selfie a bordo campo come quello con Dirk Nowitzki, tutto raccontato sulla sua pagina Instagram.

Simply the best news of my life!!!

See you at the #allstargame pic.twitter.com/bd7TBptndA — Gianmarco Tamberi (@gianmarcotamber) February 9, 2022