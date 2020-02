Nba, Gallinari vince il derby con Melli

Derby azzurro nel turno di questa notte in Nba, in programma solo due partite. Ha vinto Danilo Gallinari che con i suoi Oklahoma City Thunder ha battuto i New Orleans Pelicans di Nicolò Melli per 123-118. Gallinari ha prevalso anche nella sfida punti, segnandone 29 e risultando miglior marcatore della sua formazione. Magro bottino invece per Melli, solo 6 punti nei poco più di venti minuti di campo. Scintille nell'altra gara in programma, finita con la vittoria di forza dei Boston Celtics che si sono affermati sui Los Angeles Clippers per 141-133 dopo i supplementari. Dominatore della serata Jayson Tatum che ha firmato 39 punti e 9 rimbalzi. Infortunio per Paul George, uscito nel secondo quarto dolorante al ginocchio. Ultimo aggiornamento: 12:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA