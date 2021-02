NBA, tripla doppia per LeBron: Lakers ok. I Bucks battono Denver, Beal non si ferma

Nella notte NBA brillano le stelle LeBron James e Giannis Antetekounmpo. Il fenomeno dei Lakers è autore di una tripla doppia da 28 punti, 14 rimbalzi e 12 assist nel 119-112 con cui i gialloviola hanno battuto Oklahoma all'overtime, continuando l'inseguimento a Utah. Il greco chiude con 30 punti e 9 rimbalzi e i suoi Bucks superano 125-112 i Denver Nuggets nonostante i 35 e 12 rimbalzi di un grande Nikola Jokic.

Nelle altre sfide di questo turno si segnala la vittoria esterna dei Raptors su Memphis: i canadesi passano 128-113 e continuano la loro lenta marcia verso le zone alte della classifica. Nuovo successo per gli Spurs, stavolta ai danni di Golden State (105-100) che pure aveva dalla sua uno Steph Curry in grande forma, autore di 32 punti. Nelle zone alte della classifica a ovest, successo dei Suns sui Cavs per 119-113 (con 36 punti di Devin Booker). Infine ko casalingo dei Chicago Bulls, piegati dai Wizards per 105-101, con le stelle dei due attacchi, Bradley Beal e Zach LaVine, che hanno messo a segno 35 punti per uno.

I risultati delle partite della notte NBA:

Charlotte Hornets-Houston Rockets 119-94

Chicago Bulls-Washington Wizards 101-105

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors 113-128

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves 127-122

San Antonio Spurs-Golden State Warriors 105-100

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers 119-113

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks 112-125

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 119-112 (ot)

Ultimo aggiornamento: 14:11

