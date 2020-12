NBA, Portland sorprende i Lakers. Atlanta vince senza Gallinari, Brooklyn ko

Nella notte NBA successo a sorpresa dei Portland Trail Blazers sui Los Angeles Lakers: decisivi i 31 di Damian Lillard, che si scatena nel secondo tempo e nel finale, e i 28 uscendo dalla panchina del figlio d'arte Gary Trent Jr (10/14 dal campo, 7/11 da tre). Nei campioni in carica solo 13+10 di Anthony Davis mentre non bastano i 29 con 9 rimbalzi e 6 assist di LeBron James.

APPROFONDIMENTI NBA Steph Curry, 103 triple consecutive in allenamento

Seconda sconfitta consecutiva per Brooklyn (priva però di Durant e Irving risparmiati nel back to back), contro una Memphis che perde Ja Morant per infortunio: il rookie dell'anno è caduto male sul piede di Timothé Luwawu-Cabarrot nel tentativo di stopparlo ed è uscito dal campo su una sedia a rotelle. Lo spavento iniziale però ha fatto spazio all'ottimismo quando i primi esami hanno escluso una frattura ossea. Nelle prossime ore la nuova risonanza magnetica che stabilirà i tempi di recupero. Sul parquet finisce 116-111 dopo un overtime grazie al canestro a 41'' dalla fine di Brandon Clarke e soprattutto al massimo in carriera di un Kyle Anderson da 28 punti.

Curry, l’arte della tripla fa impazzire i social: 103 “bombe” in 5 minuti

Nikola Jokic schiaccia Houston con un’altra tripla doppia: alla sirena è 124-111 per i Denver Nuggets guidati dai 19 punti, 12 rimbalzi e i 18 assist (record negli ultimi 52 anni per un lungo) del serbo. Ai Rockets non basta un James Harden da 34 punti, 6 rimbalzi, 8 assist con 10/16 al tiro e 5/9 da tre.

Atlanta resta imbattuta anche senza Danilo Gallinari, a riposo per un pestone al piede: battuti i Detroit Pistons 128-120 grazie ai 29 punti di Trae Young e i 17 dalla panchina di Bogdan Bogdanovic.

L'ultima gara della notte è Thunder-Jazz, che finisce 109-110 grazie al canestro a sette secondi dalla fine di Donovan Mitchell.

I risultati delle partite della notte NBA:

Atlanta Hawks-Detroit Pistons 128-120

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 111-116 (ot)

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 109-110

Denver Nuggets-Houston Rockets 124-111

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 107-115

Ultimo aggiornamento: 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA