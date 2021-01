NBA, super Doncic batte Denver. Sconfitte per Lakers e Sixers

Nella notte NBA due sconfitte inattese e soprattutto la grande sfida tra Luka Doncic e Nikola Jokic. A perdere sono i Philadelphia 76ers, i leader della Eastern Conference, battuti 122-109 dai Brooklyn Nets privi delle due stelle Kevin Durant e Kyrie Irving. Per la squadra di Nash ci sono però 28 e 22 punti di Joe Harris e Caris LeVert. Embiid e Simmons mettono insieme solo 31 punti con meno del 41% dal campo.

Inatteso ko casalingo per i Lakers di LeBron James, costretti ad arrendersi alla furia dei San Antonio Spurs 118-109, con i texani che hanno mandato tutti i loro giocatori in doppia cifra. Il migliore è LaMarcus Aldridge, autore di 28 punti. Incasa Lakers non bastano i soliti 27 punti con 12 assist e 6 rimbalzi di LeBron, cui si aggiungono le doppie doppie di Anthony Davis (23 e 10 rimbalzi con 11/17 al tiro) e Kyle Kuzma (13+10).

La sfida dei fuoriclasse tra Luka Doncic e Nikola Jokic, autori di 38 punti a testa, si chiude con la vittoria dei Dallas Mavericks, che si sono imposti sui Denver Nuggets per 124-117. Il play sfiora la tripla doppia con 13 assist e 9 rimbalzi. Nelle altre due partite i Cavs hanno sconfitto Memphis 94-90, mentre Portland ha travolto Minnesota 135-117. Super prestazione di Damian Lillard che ha trascinato i suoi segnando 39 punti (con 7 assist e 7 rimbalzi).

