Nba, Irving non potrà più giocare: la linea dura dei Brooklyn Nets con il cestista no vax

Niente da fare, i Brooklyn Nets hanno deciso: Kyrie Irving è fuori squadra. La franchigia dell'Nba ha fatto marcia indietro rispetto a qualche giorno fa e, a malincuore, si priverà del cestista, apertamente no vax. Le regole anti-Covid, in vigore nella città di New York, infatti, non permettono al giocatore di mettere piede al Barclays Center e, nonostante la rincorsa al titolo preannunciata, uno dei migliori in rosa non ci sarà. L'annuncio è stato dato dal general manager Sean Marks: «Dopo attenta valutazione e considerando la fluidità della situazione, abbiamo deciso che Kyrie Irving non giocherà né si allenerà con la squadra fino a quando non potrà farlo a tempo pieno».

APPROFONDIMENTI IL CAMPIONE Basket, Scariolo premiato con la Palma d'oro come miglior... SPORT Cristiano Ronaldo, un campo di basket in suo onore a Madeira SOCIETà Kobe Bryant oggi avrebbe compiuto 43 anni: il video ricordo del...

Basket, Scariolo premiato con la Palma d'oro come miglior allenatore: «Ho sempre sognato l'Nba»



«Kyrie ha preso una decisione personale, e noi rispettiamo la sua libertà di scelta. Ma al momento quella sua scelta gli impedisce di essere un membro a tempo pieno della nostra squadra - sottolinea -, e noi non vogliamo permettere a nessun componente del nostro gruppo di avere disponibilità part-time. È imperativo continuare a costruire la nostra intesa di squadra e rimanere fedeli ai nostri valori di sacrificio e impegno». «Il nostro obiettivo quest'anno è ancora quello di vincere il titolo, e per riuscirci ogni membro della nostra organizzazione deve remare nella stessa direzione. Non vediamo l'ora che cominci la stagione, una di successo in cui contiamo di rendere Brooklyn orgogliosa di noi», conclude Marks.