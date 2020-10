Nba, i Lakers vincono il campionato dopo 10 anni. LeBron Mvp delle Finals

I Los Angeles Lakers battono i Miami Heat e si aggiudicano il loro 17/o titolo NBA, il primo dopo dieci anni. Per LeBron James, il campione del Los Angeles Lakers, si tratta del quarto titolo, ottenuto con squadre diverse. La vittoria dei Lakers arriva a quasi 9 mesi dalla morte di Kobe Bryant, che aveva regalato alla squadra californiana il suo penultimo titolo nel 2010.

Il raggiungimento del titolo dopo 10 anni arriva al termine di una partita senza storia coi Lakers avanti 28-20 dopo il primo parziale, all'intervallo lungo il vantaggio sale 64-36, +28. Nel terzo quarto le distanze restano pressoché invariate, a nulla serve il tentativo di rimonta nell'ultimo quarto, Los Angeles chiude a +13. Grande protagonista della serata LeBron James che firma la gara con una tripla doppia, 28 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. A 'King' LeBron va anche il titolo di Mvp delle Finals, per il campione Nba si tratta del quarto titolo conquistato con 3 squadre diverse (Heat, Cavaliers e Lakers). Dà il suo contributo alla vittoria anche Anthony Davis che mette a referto 19 punti e 15 rimbalzi, 19 punti per Rajon Rondo. Delusione per Miami che aveva accarezzato il sogno rimonta nelle Finals e di portare la serie a gara 7. Da segnalare Jimmy Butler il migliore a canestro dei suoi con 12 punti, 7 rimbalzi e 8 assist, in doppia doppia Bam Adebayo, 25 punti e 10 rimbalzi.

