Short track, la nazionale quasi interamente positiva al Covid

Quasi un record. La Nazionale azzurra di short track, in ritiro a Bormio (Sondrio), ha dovuto interrompere la preparazione stagionale sul ghiaccio in Valtellina. Prima un atleta è risultato positivo al Covid 19, dopo sintomi influenzali manifestati da parte di un compagno. A fini preventivi tutto il gruppo azzurro è stato posto in quarantena e poi l'Ats della Montagna ha sottoposto a tampone l'intera squadra. Oggi i risultati. Quasi tutti gli atleti sono risultati positivi, ad esclusione dei tecnici. Gli atleti coinvolti sono una quindicina in tutto. Al momento non è chiara l'origine del contagio perché le attenzioni assunte erano state molto rigorose. Si è deciso di interrompere il raduno a Bormio. E i tecnici assicurano che i sintomi degli azzurri non sono gravi.

