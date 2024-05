Nadal-Zverev: orario e dove vedere il primo turno del Roland-Garros

Lunedì 27 maggio sarà il giorno di Jannik Sinner che scenderà in campo per la prima partita del Roland-Garros ma sarà anche la giornata di altre grandi sfide. Una su tutte quella tra Rafa Nadal e Alexander Zverev, una partita non certo da primo turno nel tabellone ma da ben altri scenari.

Nadal in conferenza: «Non è detto che sia il mio ultimo Roland-Garros»

Eppure lo spagnolo dovrà vedersela subito con un grande avversario come Zverev (n°4 al mondo), reduce dalla vittoria degli Internazionali BNL d'Italia a Roma. Non esattamente un primo turno agevole per il maiorchino che ha sottolineato in conferenza come questo potrebbe non essere necessariamente il suo ultimo torneo parigino della carriera. Il tedesco, però, non ha esattamente bei ricordi contro Nadal: contro lo spagnolo, infatti, Zverev si ruppe la caviglia nella semifinale del Roland Garros del 2022

Nadal-Zverev: orario e dove vederla

Il match tra Rafa Nadal e Alexander Zverev andrà in scena lunedì 27 maggio alle ore 11 sul Centrale (sul Philippe-Chatrier). Naturalmente Zverev parte favorito ma attenzione a dare per battuto il 14 volte campione del torneo parigino che sente la terra del Roland Garros come casa. Chi vince al secondo turno affronterà Goffin o Mpetshi Perricard, fresco di trionfo a Lione.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+. Disponibile anche su Sky ai canali 210 e 211. Anche gli abbonati a DAZN e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno gustarsi il secondo Slam stagionale.