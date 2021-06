Nadal, niente Wimbledon e Olimpiadi per lo spagnolo: «È la decisione giusta per il mio corpo»

Arriva da Rafael Nadal in persona la notizia del giorno nel mondo del tennis. Il maiorchino, attraverso il suo profilo Twitter, ha ufficializzato il suo forfait al torneo di Wimbledon e anche alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo aver vinto al Masters 1000 di Roma e dopo aver annusato il 14° titolo al Roland Garros, anche Rafa - come Federer aveva già fatto in corsa agli Open di Francia - è costretto ad ascoltare il suo corpo, che gli impone una sosta inaspettata per il pubblico ma forse non per lui.

«Ciao a tutti, ho deciso di non partecipare all'edizione di Wimbledon di quest'anno e ai Giochi Olimpici di Tokyo. Non è mai una decisione facile da prendere, ma dopo aver ascoltato il mio corpo e dopo aver discusso con il mio team, ho capito che è la migliore scelta».

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021